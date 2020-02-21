РИАМО – 21 фев. Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что наличие ВИЧ-инфекции не должно ограничивать право людей становиться приемными родителями, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«Сейчас надо трактовать закон так, что наличие ВИЧ-инфекции сразу не разрешает человеку усыновлять детей. Это неправильно. Сама ВИЧ-инфекция — не проблема», — сказал Покровский.

По его словам, бывают случаи, когда есть другие препятствия для усыновления, не ВИЧ-инфекция, и такие случаи надо рассматривать отдельно – например, если приемными родителями хочет стать пара, которая принимает наркотики или которая не лечится.

Покровский подчеркнул, что сама по себе ВИЧ-инфекция не может быть причиной для ограничения права на опекунство или возможности стать приемным родителем.