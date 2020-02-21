РИАМО - 21 фев. В Подмосковье 427 женщины в декретном отпуске, у которых есть дети дошкольного возраста, в 2019 году прошли обучение новой профессии или повысили квалификацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Получение дополнительного образования, освоение новой профессии дает возможность для женщин вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место, актуализировав свои профессиональные знания и навыки, либо трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка», – сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Наиболее востребованными направления за 2019 год стали: бухгалтерия, управление персоналом и мастер маникюра-педикюра.

В 2020 году в рамках проекта «Демография» в регионе планируют обучить 1,6 тысячи женщин.

Пройти бесплатное обучение могут матери, у которых есть дети до трех лет. Чтобы подать заявку, нужно обратиться в центр занятости населения. Обязательно нужно представить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы и копию приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. По желанию, женщина может представить документ об образовании или квалификации.