РИАМО - 22 фев. С субботы станция «Смоленская» на Арбатско-Покровской линии столичного метро закрыта для пассажиров более чем на 15 месяцев из-за ремонтных работ - обновление станции продлится до июня 2021 года.

На «Смоленской» проведут замену трех эскалаторов, которые проработали с самого открытия станции в 1953 году. Здесь смонтируют три новых эскалатора, которые с технической точки зрения будут самыми современными и максимально автоматизированными.

Замену эскалаторов проведут в несколько этапов. Сначала строителям предстоит демонтировать старые конструкции и залить заново фундаменты. Работы продолжатся в наклонном тоннеле, где среди прочего рабочие разберут декоративные элементы и смонтируют новый свод. На следующем этапе пройдет установка новых эскалаторов.

По заверению московской подземки, новые подъемники на «Смоленской» будут безопаснее, эргономичнее, надежнее и удобнее в эксплуатации и техобслуживании.

Помимо замены эскалаторных машин, станцию «Смоленская» ждет капитальный ремонт вестибюля. В частности, специалисты полностью восстановят покрытие пола, по старым рисункам будет воссоздана система освещения.

Кроме того, в вестибюле отреставрируют потолки и свод центрального зала, лепнину, мраморную облицовку стен, решетки вентиляции. На стенах эскалаторного зала восстановят мозаику, произведут реконструкцию деревянных ниш телефонов-автоматов.

На время закрытия поезда Арбатско-Покровской линии будут проезжать «Смоленскую» без остановки. Пассажиры могут воспользоваться станицей «Смоленская» Филевской линии, где из-за предстоящего увеличения пассажиропотока установили три дополнительных турникета. Продажа проездных на «Смоленской» Филевской линии будет осуществляться только на улице через мобильные кассы и билетные автоматы.

Также в связи с закрытием «Смоленской» москвичи и гости столицы могут воспользоваться станциями «Кропоткинская» и «Парк культуры» Сокольнической линии, станциями «Киевская» Арбатско-Покровской, Филевской и Кольцевой линий.

На прилегающих к временно закрытой станции улицах установили 40 щитов и плакатов с информацией об альтернативных маршрутах. Сориентироваться помогут и сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров столичного метро. Они будут дежурить у станций «Смоленская» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Смоленская» Филевской линии.

Станция «Смоленская» открылась в составе Арбатско-Покровской линии метро в апреле 1953 года. Станция находится в районе Арбат Центрального округа столицы.