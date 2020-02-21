РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 фев. В Домодедове при пожаре в частном доме в деревне Корочарово пострадал один человек, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«21 февраля в 02:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Корочарово, дом №5. В 05:38 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В тушении участвовали две единицы техники и семь человек.