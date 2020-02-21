РИАМО - 21 фев. В Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии в феврале этого года родились сразу две тройни, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Женщины с многоплодной беременностью входят в группу повышенного риска, особенно когда у беременных два или три плода развиваются при условии наличия одной плаценты. Поэтому ведение многоплодной беременности занимает особое место в медицинской практике и требует глубоких знаний», - сказал директор МОНИИАГ, доктор медицинских наук профессор Василий Петрухин.

Беременность у 35-летней пациентки больницы оказалось многоплодной. С 15 недель женщина, у которой была определена тройня при наличии одной плаценты, наблюдалась в институте. Беременность осложнилась фетоплацентарной недостаточностью, угрозой преждевременных родов, проводилась коррекция имеющихся нарушений.

Осложнения появились с 33-х недель, было принято решение о проведении кесарева сечения. В 34-35 недель беременности директором МОНИИАГ профессором Василием Петрухиным проведено успешное родоразрешение путем операции кесарева сечения. Извлечены три девочки без патологии.

Другая 31-летняя пациентка забеременела тройней при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, была угроза преждевременных родов. На 34 неделю произошло дородовое излитие вод. Врачи сделали кесарево сечение, родились три мальчика без патологии.

В послеродовом периоде за мамами и детьми проводилось тщательное наблюдение. Сейчас мамы и дети готовятся к выписке.