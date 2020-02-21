РИАМО - 21 фев. Картографический сервис MAPS.ME совместно с On Vacation Media подготовили путеводитель по гастрономическому фестивалю «Московская Масленица», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На карте отмечены все 29 фестивальных локаций, которые смогут посетить пользователи. Для отмеченных точек доступны описания и изображения. Праздничные площадки открылись по всей Москве: на Манежной площади раскинулась настоящая бревенчатая деревенька с колесной мельницей, амбаром, хлебным двором, на площади Революции, в интерактивном «Доме Музыки», посетители узнают, как звучат музыкальные инструменты IX-XVII веков и даже попробуют сыграть на гуслях, площадка на Профсоюзной улице посвящена плотницкому делу», — говорится в сообщении.

Фестиваль проходит с 21 февраля по 1 марта. Часы работы городских площадок: с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 22:00 по выходным.

Масленичный маршрут доступен сразу на восьми языках – русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском, польском и нидерландском. Для пользователей карт маршрут бесплатный.