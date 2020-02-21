РИАМО - 21 фев. В микрорайоне подмосковного Домодедова отменили карантин по бешенству животных, территорию признали благополучной, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (20 февраля – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных <...> и признать благополучными следующие территории Московской области: СНТ «Лесная Поляна» микрорайона Востряково города Домодедово; микрорайон Востряково города Домодедово», – говорится в тексте документа.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.