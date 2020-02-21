РИАМО - 21 фев. На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота», при досмотре горшечных растений сенполии выявили карантинный для России объект - западный цветочный трипс, это опасный для растений вредитель, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», - отмечается в материале.

Зараженные растения уничтожили в соответствии с санитарным законодательством РФ.

Западный (Калифорнийский) цветочный трипс – опасное насекомое, переносчик вирусных заболеваний растений. Личинки и особи питаются на листьях и цветках растения, которое покрывается серебристыми штрихами, пятнами и постепенно увядает.