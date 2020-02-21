РИАМО - 21 фев. В предстоящие праздничные выходные энергетики Подмосковья будут работать в усиленном режиме для устранения возможных чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

В крупнейших электросетевых компаниях «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» усилен контроль над работой оборудования подстанций, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала.

«Для ликвидации возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций создана группировка сил и средств, которая позволит ликвидировать в случае необходимости аварийные ситуации на объектах энергетики. Для оперативного решения возникающих вопросов налажено взаимодействие с правоохранительными органами, подразделениями по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, местными администрациями», — говорится в сообщении.

С руководителями служб режима и безопасности проведены инструктажи о необходимости повышения бдительности, усиления охраны и пропускного режима на территории объектов. Особое внимание при этом обращено на антитеррористическую защищенность территорий. Также проверена готовность средств пожаротушения.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что предпринятые энергетиками меры позволят обеспечить максимально надежное энергоснабжение в предстоящие праздничные выходные в Московской области.