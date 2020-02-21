РИАМО - 21 фев. В квартире города Нара-10 в Наро-Фоминском округе Подмосковья обнаружили тела мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Установлено, что погибшими являются местные жители: 66-летний хозяин квартиры и его 65-летняя супруга. По данному факту следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, супруги вели асоциальный образ жизни и долгое время злоупотребляли спиртными напитками.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тел погибших с целью установления причины смерти.