РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Глава городского округа Подольск Николай Пестов поручил администрации округа активизировать работу с предприятиями и взыскать задолженность за аренду земли, в том числе с помощью правоохранительных органов, прокуратуры и службы судебных приставов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По состоянию на 1 января 2020 года в реестре Подольска числятся 1476 договоров аренды неразграниченных земельных участков на площади 890,11 гектара, 154 договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на площади 102,31 гектара. Власти планировали получить доходы от сдачи земельных участков в аренду, в том числе тех, на которые государственная собственность не разграничена, в размере 407,3 миллиона рублей, а также находящихся в муниципальной собственности, в размере 17 миллионов рублей.

«По состоянию на 1 января 2020 года в бюджет поступило по неразграниченным земельным участкам 393,9 миллиона рублей, что составило 96,71% от плана; по муниципальным землям – 16,6 миллиона рублей, или 97,65%. Сумма задолженности по неразграниченным земельным участкам в начале года составила 573,7 миллиона рублей. Пестов поручил продолжить активную работу с предприятиями по взысканию задолженности, привлечь правоохранительные органы, прокуратуру и службу судебных приставов», - говорится в сообщении.

В течение 2019 года расторгли 56 договоров аренды земельных участков общей площадью 16,4 гектара, в основном при выкупе участков или по решению судов.

«Основная задолженность формируется за счет отсутствия поступлений от крупных предприятий-должников, главные из которых – строительные организации Подольска: ЗАО «ПДСК», ООО «ГОРКИ ГРУПП», ООО «Диском»; ООО «Мастер-Ком»; ООО «ГлавГрадоСтрой», ООО «Премьер-Инвест», ООО «ЖК Весенний», ЗАО «Мособлжилстрой», МО «Фонд «Статус»» и другие», — отметила Елена Викентьева.

В 2019 году администрация инициировала процедуры банкротства в отношении крупных должников, таких как ООО «Премьер-Инвест», ООО «РПК», ООО «Диском», ООО «ЖК «Весенний»», ООО «Вегатрон», ООО «Ника-Строй», ООО «Ника-Сервис» и другие.

Кроме того, в 2019 году комитет обратился в Федеральную налоговую службу для принудительной процедуры ликвидации организаций-должников из ЕГРЮЛ учитывая прекращение их деятельности. Эти меры позволили сократить задолженность в 2019 году и заложить основу для снижения задолженности в 2020 году.