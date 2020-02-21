РИАМО - 21 фев. Интернет-сервис тырешаешьжкх.рф запустили в Подмосковье, его цель - предоставить жителям возможность оценить качество коммунальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

Портал разработан региональным министерством ЖКХ во взаимодействии с министерством энергетики и Госжилинспекцией.

«Первым и главным пунктом в оценке деятельности органов власти в части жилищно-коммунального хозяйства региона является решение вопросов, направленных на улучшение качества жизни людей, условий их проживания, сервисное обслуживание многоквартирных домов на высоком «пятизвездочном» уровне. Важным инструментом решения этой задачи является постоянная обратная связь с жителями», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин,.

На интернет-портале тырешаешьжкх.рф каждый житель Подмосковья сможет оценить качество работы директора управляющей организации, ответить на вопрос «Знаете ли вы своего директора?», оценить удовлетворенность качеством уборки в подъезде и во дворе, отоплением, водоснабжением, работой расчетного центра. Кроме этого, на портале есть возможность оставить заявку с описанием проблемы или интересующим вопросом и оперативно получить решение.

Портал поможет определить проблемы в ЖКХ и решить их. Чтобы воспользоваться его полным функционалом, нужно пройти простую регистрацию.