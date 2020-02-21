РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Подольская компания «Съемка с воздуха» представила на международной конференции «Арктика-2020» дрон для работы в условиях Арктики, а также проект ситуационного центра, который может круглосуточно мониторить значительную площадь без участия человека, сообщается в группе «Съемка с воздуха – БПЛА» в соцсети «ВКонтакте».

Пятая международная конференция «Арктика-2020» прошла в Москве 19-20 февраля. Организаторами выступили Совет Федерации, Госдума, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго России, а также Торгово-промышленная палата РФ и Российская академия наук. Одной из тем конференций стало использование беспилотных аппаратов в условиях Арктики.



«На круглом столе, посвященном этой теме, свою разработку арктический дрон SeaDrone MG представил подольчанин Вячеслав Барбасов, генеральный директор ООО «Съемка с воздуха». Он рассказал о преимуществах использования уникального защищенного дрона с гибридным двигателем и значительной грузоподъемностью, готовому к эксплуатации в условиях Арктики», - говорится в сообщении.

Также подольская компания «Съемка с Воздуха» представила проект «Ситуационный центр губернатора» на базе автоматической базовой станции «Монолит», позволяющей осуществлять круглосуточный мониторинг значительной площади без участия человека.



Разработкой заинтересовались ключевые участники конференции, такие как заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, глава города Якутск Сардана Авксентьева, президент Союза Нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, первый председатель правительства республики Саха Алексей Колодезников.