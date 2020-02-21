РИАМО - 21 фев. В России 24 февраля начинается масленичная неделя, врач из Подмосковья дала советы, как отпраздновать ее без вреда для фигуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Ешьте блины, но с умом, помните, что это мучные изделия, жаренные на масле, содержат много калорий. Если проблемы с желудочно-кишечным трактом, то нужно быть осторожным, блины - это трудноперевариваемая пища, после поедания блинов в большом количестве вес точно увеличится. Лучше съесть в первой половине дня. Попробуйте альтернативные варианты, например, блины из гречневой муки, но тоже в небольшом количестве», - сказала главный внештатный диетолог министерства здравоохранения региона Инна Пичугина.

Она предупредила, что некоторые начинки вредны, например, масло. Избыток к может привести к перенапряжению желудка и поджелудочной железы. Лучше есть блины с нежирными начинками, например, творогом. Также рекомендуется есть их горячими, в этом виде жиры из них будут быстрее расщепляться. Блюдо лучше есть на завтрак, так как оно является отличным источником энергии и подходит для первого приема пищи утром.