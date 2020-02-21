РИАМО - 21 фев. Аграрии Московской области обсудили организацию полноценного кормления крупного рогатого скота зимой, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Вкус молока и всех молочных продуктов определяется условиями содержания коров, а также и качеством кормов. От кормления зависит продуктивность, жирность молока и укрепление иммунитета коров и их потомства. Поэтому мы систематически поднимаем вопросы организации полноценного кормления молочного скота в зимний период», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

На семинаре аграрии обсудили контроль кормления с учетом возраста животного, влияние рациона на воспроизводительные функции коров зимой, опыт повышения надоев, сохранение плодовитости, профилактику и лечение заболеваний, кормление и выращивание молодняка.

На семинаре рассмотрели скандинавские подходы к составлению рационов высокопродуктивных молочных коров, проанализировали структуру кормовой базы.

В ходе обсуждения были даны практические рекомендации по нормализации обмена веществ крупного рогатого скота.

Во встрече приняли участие 110 специалистов и руководителей сельхозорганизаций и крестьянских фермерских хозяйств. В онлайн-режиме к мероприятию присоединилось 48 человек.