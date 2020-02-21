РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска сотрудники теротдела администрации в ходе рейда выявили 20 неисправных светильников на автомобильных дорогах местного значения и один неработающий светофор, исправлять ситуацию будут аварийные службы, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники теротдела 20 февраля провели мониторинг состояния уличного освещения на автомобильных дорогах местного значения и проверили 28 объектов дорожного хозяйства на протяжении 19,8 километра. В том числе по заявкам на устранение ранее выявленных неисправностей на сетях уличного освещения. С 1 января 2020 года их обслуживает МБУ «Подольский комбинат благоустройства».

«В ходе мониторинга осмотрели более 700 светильников. Установили, что по ранее направленным заявкам МБУ «ПКБ» восстановило все светильники. Вдоль автомобильных дорог выявили 20 неисправных осветительных приборов, это 2,5% от числа проверенных. Светильники сломались на улице Строителей , Садовый проезд, Первомайская, Красная, на пересечении улиц Пролетарская и Железнодорожная», - говорится в сообщении.

На улицах Железнодорожная, Зеленая, Орджоникидзе, Центральная, Трудовая, Школьная и других нарушений в работе освещения не выявили. В ходе мониторинга обнаружили неработающий светофор у детского сада №15 «Улыбка» на Садовом проезде. Результаты мониторинга теротдел передаст для дальнейшей отработки аварийными бригадам.

Очередной мониторинг сетей уличного освещения проведут во дворовых территориях многоквартирных домов, на тротуарах, пешеходных дорожках, проверят освещенность региональных дорог в границах микрорайона.

Заявки на ремонт сетей уличного освещения, в том числе на территории многоквартирных домов, можно оставлять в будни, позвонив в территориальный отдел администрации Подольска с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону 8 (496) 760-59-84.