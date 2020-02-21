РИАМО - 21 фев. На Семеновской набережной столицы появится пешеходный мост через Яузу, он свяжет жилые кварталы и сделает более доступной для жителей транспортную инфраструктуру, сообщается на сайте RosTender.info.

Тендер на проектирование и строительство пешеходного моста через Яузу в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» в районе Соколиная Гора объявило АО «Мосинжпроект».

«Мост на Семеновской набережной свяжет жилые кварталы и сделает более доступной для жителей транспортную инфраструктуру. Также он станет продолжением благоустроенной пешеходной зоны», — говорится в сообщении.

С победителем тендера готовы заключить контракт на 550 миллионов рублей. Заявки на участие принимают до 6 марта, а 16 марта конкурсная комиссия назовет победителя.

Мост длиной 85,9 метра и шириной 4 метра сделают доступным для маломобильных групп населения, там появятся лифты. В архитектуре применят легкие современные материалы, остекление выполнят из полупрозрачного поликарбоната.

ТПУ «Электрозаводская» объединит пассажиропотоки одноименных станций Арбатско-Покровской, Большой кольцевой линий метро и платформы Электрозаводская Рязанского направления Московской железной дороги. В составе ТПУ появятся многофункциональный комплекс, пешеходный мост и три жилые башни.