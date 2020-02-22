РИАМО - 22 фев. В Москве в субботу в «Экспоцентре» на Красной Пресне состоится открытие регионального полуфинала конкурса «Лидеры России - 2020» в Центральном федеральном округе, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

«От ЦФО на конкурс поступило свыше 81,6 тысячи заявок. К очному этапу приглашены 664 участника, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Из них – 458 человек из Москвы, еще 90 – из Московской области», – говорится в сообщении.

Конкурсанты пройдут контрольное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа 21 февраля. По итогам тестирования определится окончательный состав полуфиналистов. 22 и 23 февраля участникам предстоит продемонстрировать свои лучшие лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал.

В программе конкурса – командная работа, мастер-классы, собеседования с потенциальными работодателями и различные аналитические деловые игры. Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ЦФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса.

«Всего пройдет 11 полуфиналов. Из них восемь – региональных, а три – полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы проходят во всех восьми федеральных округах в январе-феврале 2020 года. <…> Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте», – отметил руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашено 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. Из 3399 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов.

«Все они получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны», – заключил Комиссаров.