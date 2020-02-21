РИАМО - 21 фев. В Волоколамске построили многоквартирный девятиэтажный дом, куда переедет более 65 жителей аварийных домов в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новостройка, расположенная на улице Пороховская, дом 22, уже получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

«Новое жилье получат 68 жителей аварийных домов. Всего будет расселено 27 жилых помещений общей площадью порядка 1,1 тысячи квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Договоры соцнайма и мены заключат после постановки дома на кадастровый учет. Переезд жителей в новый дом пройдет в рамках реализации государственной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Дома, планируемые к расселению, расположены в Волоколамске на улице Октябрьская, дом 9, 10, и улице Советская, дом 8/4.