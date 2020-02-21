РИАМО - 21 фев. После встречи с заместителем председателя правительства Подмосковья Вадимом Хромовым предприниматели подмосковного Воскресенска посетили с экскурсиями предприятия «Эрисманн» и «Гиропланы-Передовые авиационные технологии», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ранее воскресенские предприниматели встретились с заместителем председателя правительства Подмосковья Вадимом Хромовым и главой городского округа Артуром Болотниковым. Представители малого и среднего бизнеса обсудили вопросы имущественного характера, налогообложения и возможности участия в программах профессионального обучения. Бизнесмены также обращались за поддержкой в получении разрешительной документации.

«Встреча продолжилась в Воскресенском РайПо, где состоялось отчетное собрание. Затем делегация посетила ООО «Эрисманн». Генеральный директор провел экскурсию по предприятию, на котором в настоящее время работают около 400 человек. Поделился своими планами – расширить складской комплекс», — говорится в сообщении.

Затем с обзорной экскурсией делегация посетила НАО «Гиропланы-Передовые авиационные технологии».

Сейчас в регионе работает более 350 тысяч предпринимателей. Ранее в Подмосковье заработал центр защиты и поддержки бизнеса, по единому номеру 0150 можно задавать свои вопросы. Только за первый месяц работы на короткий номер поступило около 800 обращений. Все они приняты в работу.