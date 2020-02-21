РИАМО - 21 фев. В 2020 году в Ленинском округе Подмосковья планируют привлечь для работы не менее двух крупных инвесторов, для поддержки предпринимателей в муниципалитете планируют предоставлять субсидии, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский в числе задач на 2020 год отметил необходимость создания к лету муниципального центра «Мой бизнес», где предприниматели смогут получить помощь при открытии своего дела. Он также рассказал о необходимости привлечь в текущем году на территорию Ленинского городского округа не менее двух крупных инвесторов, увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, это даст около 2,5 тысяч дополнительных рабочих мест.

«Чтобы обеспечить поддержку предпринимателей, на конкурсной основе им будут предоставляться субсидии на частичную компенсацию затрат в сумме 2 миллионов рублей. В настоящее время на территории Ленинского городского округа зарегистрировано 9756 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 2779 создано в прошлом году», — говорится в сообщении.

В 2019 году за счет всех источников финансирования привлечено инвестиций в основной капитал в размере 36,9 миллиарда рублей. Также Спасский рассказал о том, что на два ближайших года запланировано 14 проектов с общим объемом инвестиций 17,4 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать около 6 тысяч новых рабочих мест рядом с домом.

Сегодня на территории округа уже действуют два индустриальных парка – «М-4» и «Андреевское», в стадии развития находятся еще три – «Горки-1», «Петровское», «PNK парк МКАД – М4».