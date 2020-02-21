РИАМО - 21 фев. Более 50 тысяч человек уже приняли участие в голосовании по выбору территорий для установки детских игровых площадок по программе губернатора Подмосковья, пятница – последний день голосования, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«Впервые места для установки таких площадок будут определять сами жители», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Проголосовать можно по ссылке.

Голосование стартовало 15 февраля на портале «Добродел». На «Доброделе» размещена интерактивная карта, на которой можно выбрать места для установки площадки. На голосование вынесено 1941 место предполагаемого размещения детских игровых площадок, представленных органами местного самоуправления. Места (адреса), набравшие наибольшее количество голосов, будут рассмотрены для включения в программу.

По итогам голосования в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды» будет обустроено 200 детских игровых площадок площадью 300 и 450 квадратных метров.

С 2013 по 2019 года включительно в Подмосковье было установлено 1004 детских игровых площадки по губернаторской программе. Это большие игровые комплексы с ударопоглощающим резиновым покрытием яркого цвета, а также другими элементами благоустройства (скамейки, урны, информационный стенд). Разновидность малых архитектурных форм на детских площадках позволяет проводить досуг детям разных возрастов от 2 до 14 лет.

«Всего в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий за последние шесть лет в Подмосковье уже установлено и модернизировано порядка 7,5 тысяч детских площадок, включая детские площадки, установленные по губернаторской программе», — отметил Хайкин.