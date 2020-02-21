РИАМО - 21 фев. В отопительный период 2019-2020 годов на подмосковных объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры на 7% снизилось количество нарушений, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

В 2019 году была организована работа по подготовке к осенне-зимнему периоду: 2,5 тысячи котельных, 10,5 тысяч километров теплосетей, 29 энергоблоков, 158,6 тысячи километров электросетей, 41,3 тысячи подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов. Отопительный период 2019/2020 годов начат организованно и своевременно.

«Увеличена доля муниципальных образований получивших паспорта готовности к ОЗП до 84%, паспорта готовности к ОЗП получены всеми субъектами электроэнергетики. Организована работа по устранению 1580 технологических нарушений на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры. Общее число нарушений сокращено на 7%, среднее время устранения - на 4%», — говорится в сообщении.

Введена в эксплуатацию автоматизированная система контроля устранения технологических нарушений АРМ ЕДДС, проведена интеграция с системой ЕЦУР, подключены к системе энергоснабжающие организации МОЭСК и «Мособлэнерго».

«Теплая зима позволила снизить нагрузку на оборудование, способствовала более «мягкому» прохождению осенне-зимнего периода. И способствовала снижению количества аварийных ситуаций в сетях ТЭК», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В 2020 году планируется обеспечить организованное проведение отопительного периода и подготовку к ОЗП 2020/2021 годов, при этом сократить число обращений граждан по вопросам качества поставляемых ресурсов на 15%, сократить число технологических сбоев на объектах энергетики и теплоснабжения на 10%, достичь доли муниципальных образований, получивших паспорта готовности к ОЗП, до 90%.