РИАМО - 21 фев. В 2020 году в Ленинском округе Подмосковья планируют открыть как минимум четыре детских сада, всего в ближайшие 3 года в муниципалитете планируют создать более 5 тысяч мест в дошкольных учреждениях, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Итоги социально-экономического развития за 2019 год подвели в Ленинском городском округе. В своем отчете глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, опираясь на достигнутые результаты, обозначил перспективы на 2020 год, при этом уделил особое внимание строительству социальных объектов.

«В прошлом году в муниципалитете появилось три детских сада: «Город детства» на 225 мест в жилом комплексе «Бутово Парк-2», «Колобок» на 200 мест в микрорайоне «Эко-Видное 2» и «Бобренок» на 140 мест в Боброве. Их открытие отчасти решило проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях в строящихся микрорайонах», — говорится в сообщении.

В текущем году планируется открытие не менее четырех детских садов: на 360 мест в ЖК «Пригород Лесное», на 155 мест в микрорайоне «Зеленые аллеи» и двух садов по 120 мест в ЖК «Римский квартал» в Развилке. Всего в ближайшие три года должно быть создано более 5 тысяч мест в дошкольных учреждениях.

«Кроме того, в этом году в планах строительство спортивного кластера в районе деревни Мисайлово и школы искусств в Горках Ленинских. Моя главная задача, чтобы жители увидели, что за год в Ленинском городском округе произойдут большие перемены и что действительно все вопросы после формирования округа решаются результативнее и быстрее», — подчеркнул Спасский.