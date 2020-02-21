РИАМО – 21 фев. В аукционном доме «12-й стул» за 340 тысяч рублей продали автограф президента РФ Владимира Путина, сообщает Nation News.

Путин дал этот автограф американисту Валентину Зорину.

«За личный автограф президента РФ В.В. Путина, адресованный В. Зорину 12 сентября 2001 года, в котором Путин благодарил Зорина за подарок (книгу «Неизвестное об известном»), покупатель заплатил стартовую цену 340 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Также на аукционе за 15 тысяч рублей продали автограф известного писателя, автора цикла романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина. А бейсболка группы «Ленинград», подписанная Сергеем Шнуровым, ушла с молотка за 4,2 тысячи рублей. Также были распроданы автографы Астрид Линдгрен, космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой. А заметки российского режиссера Андрея Тарковского, которые он делал во время работы над картиной «Зеркало», купили по ценам от 160 до 650 тысяч рублей.