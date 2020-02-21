РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 фев. Для учащихся домодедовского лицея №3 имени Героя Советского Союза Ю.П. Максимова в пятницу провели мастер-классы по нескольким профессиям в колледже «Московия», сообщается на официальном сайте колледжа.

Участие в мастер-классах приняли ученики девятых классов. Сначала школьникам показали ролик о колледже.

«В учебном терминале, лабораториях электриков, поваров-технологов, лаборатории «Пицца – колледж», парикмахерской, студенты и педагоги показали свое мастерство. Учащиеся смогли сами поучаствовать в мастер-классах, прикоснуться к профессии, продегустировать изделия, которые приготовили молодые профессионалы колледжа «Московия», - говорится в сообщении.