РИАМО – 21 фев. В Люберцах трехлетний ребенок отравился маслом для массажа, ему вызвали скорую помощь, сообщает РЕН ТВ.

«Обращение поступило в скорую помощь в городе Люберцы», — говорится в сообщении.

Ребенку поставили диагноз «Токсическое действие неуточненного вещества».

Ранее в Наро-Фоминске 13-летний мальчик отравился неизвестным ядом. На месте происшествия обнаружили баллон освежителя воздуха. Спасти ребенка не успели, он скончался.

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