РИАМО – 21 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что нельзя допускать дискриминацию граждан КНР на фоне вспышки коронавируса, сообщает Газета.ru.

Песков отметил, что Россия дорожит отношениями с китайской стороной и обговаривает все действия по теме по дипломатическим каналам. РФ солидарна с китайским народом в этот нелегкий для них момент.

«И помощь оказывается, и адресуются все время китайцам предложения об оказании другой помощи», — сказал Песков.

При этом стоит задача оградить россиян от проникновения коронавируса.

В конце декабря минувшего года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса Covid-2019. Согласно последним данным, заболевание выявлено более чем у 76 тысяч человек. Порядка 2,2 тысячи зараженных пациентов умерли, 18,5 тысяч человек вылечились от заболевания.