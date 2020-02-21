РИАМО - 21 фев. В преддверии Дня защитника Отечества 43 воспитанника из четырех детских домов Подмосковья и общественной организации «Память Витязям» посетили «Урок мужества» в Музее Победы, сообщила заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.

Мероприятие, приуроченное к 23 Февраля, уже второй год подряд организует благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток».

«Сегодня здесь находятся дети из учреждений Московской области. Но не из всех, а только 43 ребенка из четырех Подмосковных детских домов и общественной организации «Память Витязям». Сейчас в преддверии Дня защитника Отечества очень много тематических мероприятий», - сказала Болатаева.

По ее словам, в памятных акциях в Подмосковье принимают участие все воспитанники детских домов. Кроме того, в День Победы ребят традиционно приглашают присоединиться к шествию «Бессмертный полк». Если не удается найти их родных, кто участвовал в Великой Отечественной войне, то дети берут фотографии героев, живших в их городах.

«И девочки, и мальчики должны знать свою историю, должны знать все про великую Победу. <...> У многих из них нет родных и близких, которые могли бы передать эту память. Задача педагогов детских домов, таких фондов, как «Исток», - помочь ребятам узнать свою историю», - отметила Болатаева.

Перед началом урока президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова поздравила ребят с Днем защитника Отечества.

«Дорогие ребята, рада вас приветствовать. В преддверии 23 Февраля мы чтим память о многочисленных победах и подвигах наших солдат, защитников Отечества. «Урок мужества» познакомит вас с историческим прошлым нашей страны. Я желаю вам как будущим защитникам здоровья, мужества, силы духа», - отметила Богдасарова.

Депутат Московской областной думы Олег Жолобов напомнил детям об их ровесниках, которые специально завышали свой возраст, чтобы попасть на фронт.

«Многие ушедшие (на войну - ред.) чуть старше вас. У них были свои планы, уходили с выпускных вечеров, многие приписывали себе возраст, говорили, что им 20, 19 (лет - ред.), они хотели воевать», - рассказал Жолобов.

На «Уроке мужества» дети написали треугольные фронтовые письма, которые вручат ветеранам 9 мая. Кроме того, ребята побывали на экскурсиях в стенах музея и приняли участие в военно-историческом квесте.