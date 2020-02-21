РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 фев. В домодедовском парке «Елочки» в пятницу открыли фотовыставку, посвященную подпольной организации «Молодая гвардия» времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Мы (сейчас - ред.) живем, может быть, другими ценностями, но есть параллели, которые никуда не уходят - это дух воина. Эти ребята могли выбрать другой путь своей жизни. Они могли остаться в живых, не быть брошенными в шахту, но они решили распространять листовки, вешать красные флаги и воевать с фашистами. Этими мальчишками и девчонками от 14 лет и старше можно гордиться, потому что они выполнили свой долг так, как они считали нужным», - сказал депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Организатором выставки выступила организация «Молодая гвардия Единой России».

«Первая (выставка - ред.) была в Сергиевом Посаде, сейчас в Домодедове, на очереди Коломна и Орехово-Зуево. Выставки полностью идентичны, меняется только форма стендов, а все остальное одинаковое и дизайн одинаковый», - сказал руководитель Московского областного регионального отделения Всероссийской организации «Молодая гвардия Единой России» Александр Толмачев.

Выставка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Первая дата (открытия - ред.) была в День памяти молодогвардейцев Краснодона, сейчас мы приурочили ко Дню защитника Отечества, следующую планируем открывать вне зависимости от каких-то дат, так как весь год юбилейный», - отметил Толмачев.

Изначально планировалось открытие двух выставок, но инициатива нашла отклик в интернете, поэтому количество городов, в которых пройдет мероприятие, увеличилось.

«Мы планируем (охватить - ред.) где-то 10 округов, но если запрос будет гораздо больше у аудитории, у жителей, то мы, конечно, будем открывать там, где есть такая возможность. Мы хотим сделать именно уличный формат для того, чтобы как можно больше жителей ознакомились с деятельностью организации. В Московской области выставка будет носить самый масштабный характер, потому что она охватит самое большое количество городских округов, и аудитория, соответственно, тоже будет больше», - подчеркнул Толмачев.

На открытии выставки присутствовали заместитель главы городского округа Домодедово Юлия Терещенко и члены домодедовского отделения «Молодой гвардии».