РИАМО – 21 фев. Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский выступил против ограничений передвижения ВИЧ-положительных мигрантов в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

На организованном Госдумой круглом столе он прокомментировал предложение о снятии ограничений на пребывание в России ВИЧ-положительных мигрантов.

«Да, это было бы оптимально. Мы все-таки должны бороться с эпидемией, с пандемией во всех странах, наверное, одинаково — чтобы был общий подход. Это значит, что мы должны думать не только о своей стране, но и о других странах и о людях, которые могут быть инфицированы», — сказал Покровский.

Покровский отметил, что депортация может негативно сказаться на жизни и здоровье иностранного гражданина.

«Человек приехал сюда, получил хорошую работу, получает деньги, обеспечивает там свою большую семью. Вдруг у него обнаруживается ВИЧ-инфекция — его высылают, у него рушатся все жизненные планы. Он оказывается в своей стране и вполне возможно, что там начинает вести какой-то асоциальный образ жизни или старается попасть в Россию уже нелегально», — указал Покровский.

В России действует закон «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека». Согласно нему, иностранные граждане или лица без гражданства подлежат депортации при выявлении у них ВИЧ. Исключения делают только для тех, чья семья постоянно проживает в России.