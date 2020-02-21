РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В Московском областном колледже информации и технологий в подмосковном Подольске 13 марта пройдут выборы в совет студенческого самоуправления, кандидаты представили свои программы на собрании, сообщается на сайте администрации округа.

«Встреча кандидатов на выборы в совет студенческого самоуправления с руководством колледжа состоялась в четверг, 20 февраля <...>. Выборы в совет пройдут 13 марта 2020 года. В ходе встречи кандидаты представили свои программы и ответили на вопросы», - говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили процедуру проведения выборов и перспективы работы совета студенческого самоуправления. Также всем зарегистрированным кандидатам вручили удостоверения, подтверждающие право участия в выборах. Директор МОКИТ Наталья Ножкина отметила необходимость и важность формирования студенческого совета, внимательно выслушала предложения кандидатов и дала рекомендации по совершенствованию программ.