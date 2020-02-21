РИАМО - 21 фев. В городском округе Ступино по улице Андропова, дом 58, открылась первая в этом году ярмарка «Ценопад», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«В прошлом году было проведено 40 социальных ярмарок «Ценопад» на территории городских округов Ивантеевка, Серпухов, Солнечногорск, Наро-Фоминский, Дмитровский, Мытищи, Красногорск, Богородский, Чехов, Жуковский, Балашиха, Подольск, Реутов, Электросталь, Королев, Клин, Химки, Ступино, Долгопрудный, Ленинский, Раменский, Лыткарино, Одинцовский», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Ярмарка проходит с 17 по 23 февраля, на ней организовано 36 торговых мест, где производители Московской области и соседних регионов представили более 1,5 тысяч наименований продовольственной продукции и товаров народного потребления.

В этом году «ценопадовыми» стали более 30 наименований продуктов питания: сезонные овощи и фрукты, охлажденная и копченая рыба, мясные и колбасные изделия, кондитерские изделия, молочная продукция, соления, сыры и полуфабрикаты.