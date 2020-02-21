РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Студенты подмосковного Подольска могут стать волонтерами ассоциации по содействию обеспечения транспортной безопасности, популяризации и развития железнодорожного транспорта «Желдортранс» и получить бесплатный проезд на пригородных электричках Москвы и Подмосковья, сообщается на сайте администрации округа.

«Ассоциация по содействию обеспечения транспортной безопасности, популяризации и развития железнодорожного транспорта «Желдортранс» набирает волонтеров для проведения мероприятий и акций по борьбе с детским травматизмом на железной дороге. Ассоциация ищет неравнодушных и ответственных граждан в возрасте от 17 лет (предпочтительно студентов)», – говорится в сообщении.

Волонтерам организации предоставляется бесплатный проезд на пригородных электропоездах на территории Москвы и Московской области, волонтерская книжка и возможность прохождения учебной и производственной практики.

«Нашим волонтерам предоставляется уникальная возможность реализовать свои организаторские способности и получить полезный опыт и навыки, которые обязательно пригодятся им в дальнейшем. Мы считаем, что бесплатный проезд является хорошим бонусом и позволит сэкономить нашим волонтерам деньги на проезд до университета или колледжа, а выданная волонтерская книжка прекрасно дополнит портфолио», – сказал председатель правления ассоциации «Желдортранс» Борис Бесфамильный.

Записаться и получить подробную информацию можно на сайте.