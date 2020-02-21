РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Трем субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Люберцы в минувшем году оказали финансовую поддержку, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Программа финансовой поддержки предпринимателей была увеличена с 6 до 7 миллионов рублей и предоставлена из средств местного бюджета. В 2019 году ее получили три субъекта малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования и два начинающих предпринимателя на создание собственного дела», - сказал Ружицкий.

Он также добавил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилось в Люберцах на 6% и к концу 2019 года составило 16750 единиц.

«Городской округ Люберцы - третий в Московской области по данному показателю», - заключил Ружицкий.