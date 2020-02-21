РИАМО - 21 фев. В Москве почти завершилось украшение города к масленичным гуляньям, на улицах появятся яркие арт-объекты и плакаты, а декоративные конструкции, установленные к Новому году, дополнят символикой весеннего праздника, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Новогодний лес на Манежной площади станет нарядным и солнечным, а его сказочные обитатели будут готовиться к приходу весны. На елях появятся разноцветные ленты и скоморохи, а центральный световой шатер возглавит яркое солнце с лентами», – говорится в сообщении.

Деревенская мельница и большой шатер с разноцветными лентами появятся на Лубянской площади. Невысокие ели нарядят соломенными игрушками и масленичными куклами. На высоком столбе разместят яркое солнце, которое дополнит атмосферу весеннего праздника.

Световые сани на Триумфальной площади украсят декоративными куклами и скоморохами, а новогодний тоннель сделают масленичным благодаря ярким украшениям.

Оранжевое солнце будет транслироваться вместо снежинок на интерактивных конструкциях, установленных в «Зарядье», на проспекте Вернадского и на Ленинском проспекте, а на уличных экранах появятся тематические видеоролики.

Также по всей столице развесят праздничные плакаты, а на Поклонной горе повесят надпись «С Масленицей!».