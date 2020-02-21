РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 фев. В подмосковных Котельниках 18 пенсионеров познакомились с техникой дыхательной гимнастики, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Согласно программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» в пятницу в МСОАУ «Спорткомплекс «Котельники» прошли занятия по дыхательной гимнастике, в которых приняли участие 18 человек», - говорится в сообщении.

Развитие дыхания положительно воздействует на организм пожилого человека.

«Присоединяйтесь к нашей группе. Ждем в среду в 11:00 и в пятницу в 10:00», - заключается в сообщении.