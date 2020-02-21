РИАМО - 21 фев. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский назвал приоритетные задачи на 2020 год и перспективу, так, глава обратил внимание на необходимость поддержки педагогов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В пятницу Спасский вступил в должность главы Ленинского городского округа. Также на мероприятии были подведены итоги социально-экономического развития территории за 2019 год и озвучены перспективы на предстоящий период. В своем выступлении Спасский обратил внимание на два важных аспекта в сфере образования: поддержка педагогов и качество питания школьников.

«С 1 сентября, помимо шести тысяч рублей за классное руководство, учителям будет добавлено еще пять тысяч рублей. Эти доплаты получат более 800 классных руководителей муниципалитета. Кроме того, мы продолжаем практику выделения квартир для учителей. В прошлом году квартиры получили более 20 сотрудников муниципальных учреждений», - сказал Спасский.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию выступил с инициативой сделать бесплатным горячее питание для учащихся начальной школы. В настоящее время в Ленинском городском округе бесплатные горячие завтраки получают 100% учащихся начальных классов. Сейчас у родителей есть возможность самим продегустировать еду и оценить качество питания детей. Сотрудники муниципальных образовательных организаций приглашают родителей войти в состав общественной комиссии и, посетив школьную столовую, дать свою оценку питанию детей.

Кроме того, родители могут направить свои пожелания на портал «Добродел» или в управление образования администрации муниципалитета, специалисты отреагируют на любые замечания незамедлительно.

В систему образования Ленинского городского округа входят 58 муниципальных образовательных организаций, в том числе 22 школы, где обучаются 23570 школьников.