РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. Жители подмосковных Люберец смогут проголосовать на портале «Добродел» за варианты благоустройства территории Кореневского карьера, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

18 февраля на портале «Добродел» стартовало рейтинговое голосование по функциональному наполнению общественных территорий, благоустройство которых планируется в 2021 году. В Люберцах на обсуждение представлена территория Кореневского карьера. Именно она была выбрана по результатам голосования на портале в 2019 году и на основании обращений граждан.

«Следующий шаг – это разработка концепций. Для этого проводится голосование, на котором жители смогут определить, какие элементы благоустройства, по их мнению, необходимы на этой территории. Голосование доступно по ссылке до 29 февраля», – говорится в сообщении.