РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Представители центра «Серебряный возраст» предложили пенсионерам подмосковных Люберец присоединиться к команде волонтеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Старшее поколение люберчан встретилось с представителями волонтерского центра и пообщалось о добровольной общественно полезной деятельности на базе центра. Диалог состоялся в читальном зале библиотеки имени Есенина в рамках программы «Активное долголетие».

«Волонтерский центр предоставляет возможность активным, неравнодушным, общительным и любознательным людям старше 50 лет реализовать себя в добровольной общественно полезной деятельности. Во время встречи представители центра «Серебряный возраст» ответили на вопросы люберчан и пригласили их присоединиться к команде волонтеров», - говорится в сообщении.