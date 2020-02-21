РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 фев. Учащимся из подмосковных Котельников рассказали о безопасности в сети Интернет, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В образовательных учреждениях Котельников 20 февраля прошли классные часы безопасности в сети Интернет. Более 300 детей приняли участие в тематических классных часах.

«На базе университета «Дубна» филиала «Котельники» состоялась лекция по кибербезопасности. Специалист из Национального центра помощи пострадавшим и пропавшим детям рассказал студентам 1 и 2 курса, как обезопасить себя в сети Интернет, что такое фишинг и персональные данные, как не попасться мошенникам и по максимуму обезопасить себя», - говорится в сообщении.

По окончании лекции были розданы памятки на данную тему.