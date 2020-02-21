РИАМО - 21 фев. В День защитника Отечества в павильоне Московских центральных диаметров, расположенном на площади у Киевского вокзала, пройдет квест, первые 40 участников получат носки с символикой МЦД, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«23 февраля в павильоне МЦД совместно с программой лояльности карты «Тройка» – «Город» будет организована праздничная программа. Гости смогут не только посетить бесплатную экскурсию по павильону и узнать интересные факты об МЦД, но и пройти праздничный квест. Первые 40 его участников получат в подарок носки с символикой МЦД, а победители – подарки от МЦД и программы лояльности карты «Тройка»» – сказал представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Квест будет состоять из трех зон: сила, скорость и ловкость. Свою силу посетители смогут проверить во время отжиманий под руководством профессионального тренера. Скорость – приняв участие в гонках на видео-приставке, ловкость – сразиться в настольный футбол. Гостям предложат отгадать загадки, посвященные московскому транспорту. Тех 40 посетителей, которые пройдут все зоны быстрее других, наградят носками с символикой МЦД. А трех победителей, показавших лучшие результаты во всех соревнованиях на праздничной площадке, наградят памятными сувенирами от Московских центральных диаметров и бонусными баллами на счету карты «Тройка».

Праздничная программа продлится с 13:00 до 19:00, принять участие смогут все гости павильона.