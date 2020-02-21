РИАМО - 21 фев. В Подмосковье за две недели проверили 318 водителей такси в Наро-Фоминске и у станций МЦД в Красногорске, Подольске, Лобне, Долгопрудном, Одинцове и выявили 40 нелегальных такси, у которых отсутствовали разрешения на работу, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В ходе мероприятий выявлено 240 нарушений у перевозчиков такси. В отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях на общую сумму более 800 тысяч рублей. У 40 водителей эвакуировали автомобили за отсутствия разрешений на работу такси», – сказала начальник УРАТК Минтранса Московской области Елена Чаркина.

Она добавила, что у водителей, чьи машины были изъяты, также отсутствовали подтверждения о прохождении медицинского освидетельствования и прохождении технического осмотра автомобиля перед выпуском на линию.

В ходе рейдов в Красногорске проверили 48 водителей, 13 из которых работали нелегально. В Подольске из 32 таксистов пять работали без разрешений. В Наро-Фоминске проверили около 37 водителей, из которых шесть работали нелегально.

Также в Лобне из 19 водителей четыре работали без разрешений. В Долгопрудном из проверенных 29 таксистов четыре работали незаконно. В Одинцове провели проверку 36 водителей, из которых восемь человек работали без разрешения.

Пользоваться услугами нелегальных такси небезопасно, так как водители не проходят регулярного предрейсового медицинского освидетельствования, не соблюдают требования проведения технического осмотра транспортных средств, часто имеют минимальный водительский стаж. Также клиенты нелегальных перевозчиков не имеют страховки на случай аварии.

Разрешения на работу такси с 2020 года будут выдаваться в электронном виде с приложением QR-кода, который имеет информацию о перевозчике, годе выпуска авто, сроке действия разрешения. Водителям такси необходимо размещать индивидуальный код в салоне автомобиля, с помощью которого пассажиры смогут проверить легальность такси, обезопасив свои поездки.