РИАМО - 21 фев. Вечером в пятницу на улицах столицы образовались многокилометровые пробки, загруженность дорожного движения оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего загружено движение на северо-западе, юго-западе, юго-востоке и востоке МКАД. Заторы образовались на Третьем транспортном кольце, стоит практически полностью Садовое кольцо.

Пробки образовались на Волоколамском шоссе, Ленинградском, Алтуфьевском шоссе, Рязанском проспекте, Люблинской улице, Каширском, Варшавском шоссе, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, проспекте Вернадского, Мичуринском проспекте, Кутузовском проспекте.

По прогнозу сервиса, в 19 часов пробки будут оцениваться в семь баллов, в 20 часов – в пять баллов. Дороги станут свободными после 21 часа.

Ранее столичных водителей предупредили о заторах на вылетных магистралях в сторону области, около крупных ТЦ и в центре столицы в предпраздничный день. Автомобилистам рекомендовали пользоваться общественным транспортом.