РИАМО - 21 фев. Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что минувший год обошелся без аварийных космических пусков, сообщает Nation News.

«Впервые за 16 лет государственная корпорация «Роскосмос» и ее предприятия завершили год без единой аварии. Для нас это очень важный результат. Таких аварий раньше у нас было много, теперь, как ни странно, в 2019 году мы единственные вышли без аварий», – сказал Рогозин.

Рогозин напомнил об авариях, которые происходили с европейской ракетой Vega, китайской космической техникой и о неудачных испытаниях нештатных американских пилотируемых кораблей.

Цель компании - закрепить результат безаварийности и доказать его неслучайный характер, заключил он.

За 2019 год специалисты «Роскосмоса» осуществили 14 стартов ракет-носителей с космодромов «Байконур» и «Восточный». Если учитывать Плесецк, с которого запускают ракеты Минобороны и ВКС РФ, всего за год провели 21 успешный пуск.