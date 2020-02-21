РИАМО - 21 фев. В Павловском Посаде прошел прямой диалог власти и бизнеса, министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова пообещала предпринимателям города помочь в вопросах выделения земельных участков, подключения к коммуникациям и субсидирования, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Каждый предприниматель может рассчитывать на нашу помощь и оперативную обратную связь. Сейчас на территории Павловского Посада находятся более 2,7 тысячи объектов малого и среднего бизнеса, но мы уверены, что уже к концу года эта цифра увеличится, и в округе появятся новые рабочие места», – сказала Егорова.

Павлопосадские предприниматели считают, что бизнес должен быть социально ориентированным и принимать активное участие в жизни округа. Они предложили создавать на базе предприятий учебные центры, подготавливающие необходимых специалистов.

Позвонив по короткому номеру 0150, любой предприниматель, руководитель предприятия, расположенного на территории Подмосковья, или инвестор, планирующий открыть дело в регионе, может задать вопрос, получить консультацию, обратиться за поддержкой.