РИАМО – 21 фев. Посетителей и сотрудников торгового центра «Мега» в Котельниках экстренно эвакуируют, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По неподтвержденной информации, на адрес торгового центра поступило анонимное сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство», — говорится в сообщении.

ТЦ находится в Покровском проезде. Сотрудники ТЦ покидают здание вместе с посетителями.

Торговый центр будет закрыт для посетителей примерно на 3 часа.