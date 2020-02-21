РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. В День защитника Отечества в городском округе Люберцы пройдут торжественные митинги, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ветераны, труженики тыла, юнармейцы, жители округа почтут минутой молчания память павших солдат и возложат цветы», - говорится в сообщении.

Митинг пройдет в 10:00 у мемориального комплекса «Вечный огонь» по адресу: Октябрьский проспект, дом №116. Также в 10:00 состоится митинг у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится по адресу: поселок Октябрьский, улица Ленина, дом №51, территория Троицкого храма. Еще три места проведения митингов - памятник погибшим воинам в поселке Красково на улице Карла Маркса (начало в 11:00); памятник погибшим воинам в поселке Красково на улице Чехова (начало в 12:00); сквер Победы в поселке Малаховка на улице Комсомольская, дом №1Б (начало в 12:00).