РИАМО - 21 фев. Один из шести пострадавших в аварии на Минском шоссе находится в тяжелом состоянии, остальные доставлены в больницу с травмами средней тяжести, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

На 58-м километре Минского шоссе 20 февраля произошла авария с участием грузового автомобиля Volvo и легкового ВАЗ.

«(В аварии - ред.) пострадали шесть человек. Пятеро с различными травмами в состоянии средней тяжести доставлены в Одинцовскую больницу №1. Один пациент в тяжелом состоянии доставлен в Подольскую больницу санавиацией ТЦМК», - говорится в сообщении.