РИАМО - 21 фев. Застройщики могут отслеживать и оплачивать штрафы, назначенные им за нарушения при строительстве объектов, на сайте Главгосстройнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Реестр неоплаченных штрафов размещен на сайте Главгосстройнадзора региона в разделе «Деятельность». В него включают как физических, так и юридических лиц, осуществляющих строительство на территории Подмосковья, и в отношении которых назначено административное наказание в виде штрафа. Поиск доступен по нескольким параметрам: по ИНН, названию компании, статье КоАП РФ, УИН или номеру постановления.

«Всего в реестре на данный момент 1914 штрафов на сумму 206 миллионов рублей», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Реестр позволяет решить проблему с неосведомленностью субъекта о наличии штрафа. Если раньше доставка уведомлений субъекту проверки осуществлялась по почте, где не исключены сбои, то с реестром есть возможность в любой момент проверить, назначен ли штраф.

Также реестр дает возможность для всех категорий лиц не только ознакомиться с назначенным штрафом, но и оплатить его через портал госуслуг.

«Теперь поднадзорные субъекты могут в два клика закрыть свой штраф. Нами ведется интенсивная работа по профилактике нарушений, с 2017 года зафиксирован рост профилактических мер в 40 раз. Тем не менее, даже если нарушение было допущено и назначен штраф, теперь у застройщика есть удобная возможность следить за этим и своевременно его оплачивать, без необходимости ехать куда-либо», – подчеркнул Гарибян.

После уплаты штрафа организация или физлицо, осуществляющее строительство, исключается из реестра.

Доступ к реестру открыт всем желающим. Так, например, потенциальный покупатель жилья или предприниматель, который хочет вступить в деловые отношения с застройщиком, может проанализировать его деятельность. Полная открытость и доступность всей информации о застройщике простимулирует компании не допускать нарушения и не попадать в данный реестр.

Главгосстройнадзор на основе этого опыта выступил с инициативой создания федерального реестра штрафов застройщиков.